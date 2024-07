Nouvelle piste pour le gardien, beaucoup de recrues attendues ! Clauss, c’est chaud… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Une nouvelle priorité pour le goal ? De nombreuses recrues devraient encore arriver ! Clauss et Nice, c’est pour bientôt !

Mercato OM : Une nouvelle priorité au poste de gardien !

Le remplaçant de Pau Lopez est attendu à l’OM. Plusieurs pistes ont été explorées mais de Meslier, Samba en passant par Alvaro Valles et Filip Jørgensen toutes semblent compromises. Une autre option semble se dégager !

Fabrizio Romano confirme via son compte X l’intérêt de l’OM pour un autre gardien. « L’Olympique de Marseille a pris contact pour explorer le transfert de Timon Wellenreuther en tant que nouveau gardien de but. L’OM réfléchit à plusieurs candidats pour le nouveau GK mais Wellenreuther figure en tête de liste. » Ce portier allemand de 28 ans est sous contrat jusq’uen 2027 avec le Feyenoord Rotterdam. Passé par Anderlecht, FC Schalke 04 ou encore Majorque, ce gardien a été international allemand U21 an 2015.

L’OM vise Wellenreuther ?

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille have made contact to explore move for Timon Wellenreuther as new goalkeeper. OM are considering several candidates for new GK but Wellenreuther high on list.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/1BwzDRwDiP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024



Ce lundi l’Equipe précise que « l’OM a renoncé à Alvaro Valles (Las Palmas, en direction du Betis) et il apprécie toujours le profil du Danois Filip Jorgensen (22 ans), mais Villarreal demande bien trop cher. » Le quotidien sportif raconte aussi que la direction olympienne a pensé à Wojciech Szczesny qui va quitter la Juventus mais le profil du portier polonais de 34 ans n’a pas emballé tout le monde ne interne. Du coup, sur quel profil va se pencher l’OM si les précédentes cibles se sont avérées trop onéreuses ? L’Equipe estime que « l’OM cherche plutôt un gardien en développement, capable d’être modelé par De Zerbi, très exigeant sur ce poste. »

Un gardien en développement, capable d’être modelé par De Zerbi

• Les dirigeants cherchent un gardien en développement, capable d’être « modelé » par De Zerbi, très exigeant à ce poste. Le coach italien souhaite aussi un autre renfort au milieu après les arrivées d’Ismaël Koné et Pierre-Emile Højbjerg. L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/wu8I4giDFI — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 21, 2024



Alors que tout semblait être bouclé pour la signature du gardien espagnol Álvaro Valles, la direction du club et son coach De Zerbi auraient finalement défini une autre priorité. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, « Filip Jørgensen est actuellement la cible principale de Roberto De Zerbi en tant que nouveau gardien de but l’Olympique de Marseille . L’OM est prêt à entamer des discussions avec Villarreal pour tenter de le signer malgré la prolongation de contrat jusqu’en 2029 signée il y a un mois. »

Filip Jørgensen nouvelle priorité ?

Filip #Jørgensen is currently Roberto #DeZerbi’s main target as new #OlympiqueMarseille’s goalkeeper. #OM are ready to open talks with #Villarreal to try to sign him despite the contract extension until 2029 signed one month ago. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2024





Selon Radio Burgao FM, « Álvaro Valles et l’OM sont proches d’un accord. Le gardien sévillan sera un joueur du club français pour les 4 prochaines saisons. Il commencera à facturer 1,2 millions par an, soit 100 mille euros par mois. Des montants dont les joueurs du Real Betis ne se sont même pas approchés. » Le montant du transfert est estimé à 8M€ + 2M€ de bonus…

Contrat de 4 ans, 100k€/mois pour Valles ?

🚨💣| Noticia RB Álvaro Valles y el O. Marsella llegan a un acuerdo. El guardameta sevillano será jugador del club Francés para las próximas 4 temporadas. Pasará a cobrar 1.2M anuales 100 mil euros mensuales. Cantidades a las que los tiesos del Real Betis ni se acercaban. pic.twitter.com/mOAoOAtw6P — Radio Burgao FM 🎙️ (@Cardonin19) July 11, 2024

L’OM n’aura pas connu sa meilleure saison riche cette année ! En sous-performance dans plein de domaines, la question du gardien de but aura posé soucis durant toute l’année. Soucieux de régler ce problème et repartir sur de meilleures bases, l’OM va se séparer de Pau Lopez, qui partira en Italie. Avec l’arrivée de De Zerbi, le recrutement d’un gardien bon balle au pied est pratiquement indispensable.

La bonne pioche

Et c’est justement dans ce cas-là que l’OM s’est tourné vers le gardien de Las Palmas : Alvaro Valles. Le joueur serait une réclamation de De Zerbi qui serait séduit par le portier de 26 ans. Mesurant 1m92, le joueur espagnol a toutes les qualités nécessaires pour réussir à Marseille et convient parfaitement au style de jeu de l’entraîneur italien.

Un accord proche d’être trouvé ?

Álvaro Valles (26 ans) souhaite rejoindre l’OM ! Il négocie déjà son contrat avec le club. Notre offre est de 8 M€ + 2 M€ en bonus facilement atteignables. Il est dit que le Betis ne s’alignera pas sur nos conditions ! Roberto De Zerbi le veut pour son projet et le lui a fait… pic.twitter.com/n4HmMFjmtY — Fabien (@Beye13) July 10, 2024

Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 8 millions d’euros + 2 millions de bonus selon le journal espagnol Canarias. Le Betis qui souhaitait également le joueur se serait fait distancer par la dernière offre de l’OM. Le gardien de son côté serait emballé à l’idée de rejoindre l’OM et aurait déjà donné son OK. Les dirigeants finalisent les derniers détails de son contrat, alors que De Zerbi fait du forcing pour qu’il vienne.

Mercato OM: Au moins 7 recrues encore attendues ?

L’OM a déjà officialisé 4 arrivées cet été. Brassier, Koné, Greenwood et Hodjberg sont venus renforcer l’effectif olympien et c’est loin d’être terminé aussi bien dans les sens des départs que celui des arrivées.

En effet, selon la Provence, la direction olympienne et son coach Roberto De Zerbi espèrent au moins recruter encore un gardien, au moins un latéral, deux milieux centraux, deux ailiers et un avant-centre. Au poste de gardien, plusieurs pistes n’ont pas pu aboutir, la solution évoqué mercredi soir est celle menant au gardien du Feyenoord Timon Wellenreuther. Le nom de Dean Huijsen est évoqué au poste de défenseur central si Gigot et Mbemba trouve une porte de sortie. Concernant les latéraux, peu de noms sont évoqués, au milieu sans les départs de Veretout et Kondogbia tout semble aussi en attente. Par contre, les noms se multiplient en attaque, de Hwang, Nketiah en passant par Sanchez. Pour le meneur de jeu, l’OM insiste pour Carboni, la priorité de De Zerbi, Bilal El Khannouss serait un plan B…



En effet, selon The Athletic, « Crystal Palace a trouvé un accord de principe personnel avec Ismaila Sarr pour un contrat de quatre ans et travaille désormais pour convenir d’un montant avec Marseille. (…) Les clubs négocient mais sont actuellement en désaccord sur le montant du transfert. Les discussions ont commencé la semaine dernière avec Palace, fan de longue date de l’attaquant sénégalais. » Sous l’impulsion de Marcelino, Sarr avait été recruté en provenance de Watford l’été dernier, le montant de l’opération est estimé à 13M€. L’OM ne devrait pas accepter un chiffre inférieur à ce montant. En effet aujourd’hui on apprend via le journaliste Luca Bendoni que l’OM demande environ 17 millions d’euros pour le joueur. Crystal Palace aurait transmis une offre de 15 millions d’euros à l’OM, les négociations se poursuivent afin de trouver un accord final.

Offre de 15M€, l’OM veut 17M€ pour Sarr ?

OM are asking for a fee around €17m to seal Ismaila Sarr departure to Crystal Palace. #CPFC have offered a total €15m package to #OM today and contacts will go on in the coming days to try and reach final agreement. ⚪️🔵 #TeamOM after @Santi_J_FM info pic.twitter.com/osCFdhHuoT — Luca Bendoni (@LucaBendoni) July 23, 2024

Mercato OM : c’est chaud pour Clauss !

Jonathan Clauss va quitter l’OM pour Nice à un an de la fin de son contrat. Le latéral droit international devrait être prêté, il va retrouver son ancien coach Franck Haise.

Le deal avec l’OGC Nice semble se préciser concernant Jonathan Clauss. Le rédacteur en chef de Footmercato, Sébastien Denis annonce que tout est réglé et que cela devrait être annoncé rapidement. L’opération devrait se faire dans le cadre d’un prêt avec OA obligatoire estimée à 5M€.





Selon l’Equipe, Franck Haise a réussi à convaincre Jonathan Clauss de venir à Nice. Le latéral droit devrait signer un contrat de 2 ans plus une année en option. Un accord a été trouvé entre les deux clubs concernant la dernière année de contrat de Clauss, si certaines versions parle d’un montant de 4M€ plus 1M€ en option, l’OM a confié au quotidien sportif que l’opération va se régler pour 5M€ plus 1M€ en option. Clauss ne devrait donc pas repasser par le centre RLD et filer directement à Nice à la fin de ses vacances…

4 ou 5M€ plus 1M€ en option pour Clauss ?



Selon le Parisien, « Nice et Marseille sont parvenus à un terrain d’entente, ce vendredi, pour le transfert de Jonathan Clauss. Le défenseur international français va s’engager prochainement avec le club azuréen qui en faisait une priorité pour renforcer son couloir droit. Après une première proposition de 3,5 millions d’euros refusée ces derniers jours, Nice est revenu à la charge avec une autre offre autour de 5 M€ acceptée, cette fois, par les dirigeants phocéens. »

Un transfert de 5M€ pour Clauss ?

Mercato : accord total entre Nice et l’OM pour Jonathan Clauss

➡️ https://t.co/6GErFtQtwr pic.twitter.com/Ij94k4c8JJ — Le Parisien | sport (@leparisiensport) July 19, 2024





Le journal l’Equipe explique que Naples est un candidat à son recrutement et lui aurait offert un contrat de quatre ans. Mais Jonathan Clauss aurait écarté cette option notamment à cause de la présence du capitaine Giovanni Di Lorenzo à son poste mais aussi du contexte très chaud similaire à Marseille. Le média sportif précise que d’autres « clubs étrangers restent à l’affût dans des proportions moindres, à commencer par l’Atlético de Madrid. (…) Du côté de l’AS Rome, l’arrivée de Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif pourrait jouer en faveur du joueur mais les contacts se limitent à un simple intérêt informel pour le moment. » Nice a fait une première offre de 3,5 M€ à l’OM, une deuxième a été soumise, et les clubs discutent. Le latéral va-t-il se laisser convaincre par son ancien coach de rester en Ligue 1 ?

Clauss a refusé Naples, l’Atlético et la Roma à l’affut, Nice discute…

Selon le Parisien, « Le latéral droit de l’équipe de France fait l’objet de discussions entre le Gym et l’OM. Une première offre de 3,5 millions d’euros a été refusée par les dirigeants marseillais mais les négociations se poursuivent. » Clauss veut prendre son temps et pourrait trnacher à son retour de vacances. Nice est une destination possible, le club azuréen continue de disccuter avec l’OM avec comme objectif de satisfaire son nouvel entraineur Franck Haise.

L’OM refuse une premiere offre de 3.5M€

Mercato : discussions en cours entre l’OGC Nice et Marseille pour Jonathan Clauss

➡️ https://t.co/cUdn3x23Oy pic.twitter.com/3qJBLKjhwV — Le Parisien | sport (@leparisiensport) July 17, 2024



L’OM cherche à se séparer de plusieurs joueurs cet été. Après l’arrivé de De Zerbi, le club souhaite repartir sur une toute nouvelle dynamique et pourrait se séparer de plusieurs de ses anciens cadres. Aubameyang devrait partir dans les jours qui arrivent, mais il pourrait être suivi par le latéral de l’équipe de France, Jonathan Clauss.

Nice passe à l’attaque

Alors que le défenseur droit de l’OM avait multiplié les sorties médiatiques pour ouvrir la porte à un départ, il semble que ce soit désormais l’option la plus privilégiée. Pisté par plusieurs clubs depuis le début du mercato, c’est l’OGC Nice qui serait passé à l’attaque en premier. Le club voisin de l’OM a fait une première offre officielle de transfert pour Clauss.

Une première offre refusée pour Clauss

Selon le journaliste Santi Aouna, Nice aurait formulé une première offre officielle, refusé pour le moment par l’OM. Si le montant n’a pas fuité, les dirigeants marseillais auraient cependant jugés la somme trop faible pour laisser partir son joueur. Des négociations devront donc avoir lieu dans les prochains jours afin de parvenir à un terrain d’entente.