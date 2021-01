OM : Les tableaux du mercato la veille de la fermeture !

Lirola, Milik et Tongya c’est officiel. Mais le reste ? Voici le récapitulatif de ce samedi 30 janvier 2021 des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux (officiel et rumeurs).



Le mercato hivernal va se fermer lundi à minuit. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivée.

L’OM a officialisé ses trois premières recrues du mercato hivernal : le latéral Pol Lirola, l’attaquant Arek Milik et le jeune Tongya. Morgan Sanson a officiellement quitté Marseille pour Aston Villa, Marley Ake a signé à la Juve. Une quatrième recrue est recherchée par Longoria, plusieurs profils sont évoqués…

Arrivées

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Pol Lirola Fiorentina Prêt avec OA (12M€) Arkadiusz Milik Naples Prêt avec OA de 8M€ (+3M€ bonus) Franco Tongya Juventus 8M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Florian Chabrolle AC Ajaccio Libre Kevin Strootman Genoa CFC Prêt sans option d’achat Kostas Mitroglou Aris Salonique Résiliation du contrat Morgan Sanson Aston Villa 18M€ Marley Ake Juventus 7M€