Ulisses Garcia, Truffert, Doig, Lodi… Les tableaux mercato OM de ce 15 janvier 2024 !

Le mercato hivernal 2024 est ouvert, voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2024. Retournements de situation dans les dossiers Doig et Truffert, Hadjam est pisté par l’OM !

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. La recherche d’un latéral gauche va agité ce mercato hivernal. Alors que Doig était annoncé comme la deuxième recrue hivernale, l’Hellas Vérone et l’OM ne semblent pas trouver d’accord ! Ulisses Garcia est la piste qui est la plus chaude après l’annonce du départ de Lodi. Truffert ce n’est pas définitivement mort !

ARRIVÉES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Jean Onana Besiktas Prêt avec OA (4M€)

Anthony Martial Manchester United Prêt

Jaouen Hadjam FC Nantes Prêt

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert