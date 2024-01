Vitinha, Sarr, Balerdi… Les tableaux mercato OM de ce 29 janvier 2024 !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2024. A 2 jours de la clôture de ce marché de janvier, des choses pourraient encore bouger.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Un accord est proche d’être trouvé entre l’OM et l’Atlético Mineiro pour Luis Henrique, tandis que Leonardo Balerdi devrait lui rester olympien. Vitinha serait proche de s’engager en prêt avec le Genoa, de plus Sarr serait dans le viseur de Tottenham.A LIRE AUSSI: Mercato OM: Nouveau club en négociation pour Vitinha, dans une double opération ?

ARRIVÉES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Jean Onana Besiktas Prêt avec OA (4M€) Ulisses Garcia Young Boys 3M€ Faris Moumbagna FK Bodø / Glimt 8M€ Quentin Merlin FC Nantes 10,5M€ (+bonus)

Anthony Martial Manchester United Prêt

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Renan Lodi Al Hilal 23M€