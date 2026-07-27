Rivero, Aguerd, Bilal Touré… Les tableaux mercato OM de ce lundi 27 juillet 2026 !

L’OM travaille dans l’optique de dégraisser, mais les premières rumeurs de recues commencent… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Aguerd voit une porte de sortie s’ouvrir au Qatar, Bilal Touré serait visé par l’OM ! Le jeune défenseur de River, Rivero serait aussi pisté !
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ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Lautaro Rivero
|River
|10M€
|Bilal Touré
|Atalanta
|Prêt
|Raúl Asencio
|Real Madrid
|Prêt OA 15M€
|Rafik Belghali
|Hellas Verone
|13M€
|Yassir Zabiri
|Rennes
|9M€
|Djibril Sidibé
|libre
|0
|Keito Nakamura
|Reims
|15M€
|Sport Recife
|Cruzeiro
|Haissem Hassan
|Mundo Deportivo
|12M€
|Hidemasa Morita
|Libre
|–
|Zinedin Smajlovic
|Sandefjord
|6M€
|Leon Goretzka
|Bayern Munich
|Libre
|Roony Bardghji
|FC Barcelone
|Prêt
|Arsène Kouassi
|FC Lorient
|12M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Benjamin Pavard
|Inter
|Fin du prêt
|Arthur Vermeeren
|RB Leipzig
|Fin du prêt
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Fin du prêt
|Bilal Nadir
|Fin de contrat
|Mason Greenwood
|Fener
|24M€
|Hamed Junior Traoré
|Genoa
|Prêt 2M€ + OA 8M€
|Pierre-Emerick Aubameyang
|La Corogne
|1.5M€
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Nayef Aguerd
|Al Saad
|15M€
|Amine Gouiri
|Napoli, Fenerbahçe
|28M€
|Quinten Timber
|As Roma
|20M€
|Jeffrey De Lange
|Twente
|2.5M€
|Pierre-Emile Højbjerg
|Milan AC
|10M€
|Facundo Medina
|River Plate
|20M€
|Leonardo Balerdi
|Atlético Madrid. La Juventus Turin, l’AS Rome, Nottingham Forest…
|20M€
|Bamo Méité
|Lille
|7M€
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