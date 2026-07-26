Asencio, Zé Lucas… Les tableaux mercato OM de ce dimanche 26 juillet 2026 !

L’OM travaille dans l’optique de dégraisser, mais les premières rumeurs de recues commencent… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. La piste Asencio est évoqué mais le joueur serait motivé à l’idée de rester au Real ! LLa piste Zé Kucas est terminée, le joueur a signé à Cruzeiro !

A lire : Mercato OM : Thauvin pour remplacer Greenwood ?

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Raúl Asencio

Real Madrid Prêt OA 15M€ Rafik Belghali Hellas Verone 13M€ Yassir Zabiri Rennes 9M€ Djibril Sidibé libre 0 Keito Nakamura Reims 15M€ Zé Lucas Sport Recife Cruzeiro Haissem Hassan Mundo Deportivo 12M€ Hidemasa Morita Libre – Zinedin Smajlovic

Sandefjord 6M€ Leon Goretzka Bayern Munich Libre Roony Bardghji FC Barcelone Prêt Arsène Kouassi FC Lorient 12M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Benjamin Pavard Inter Fin du prêt Arthur Vermeeren RB Leipzig Fin du prêt Ethan Nwaneri Arsenal Fin du prêt Bilal Nadir Fin de contrat Mason Greenwood Fener 24M€ Hamed Junior Traoré Genoa Prêt 2M€ + OA 8M€ Pierre-Emerick Aubameyang La Corogne 1.5M€