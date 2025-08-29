Zinchenko, Mainoo, Aguerd, Zhegrova… Les tableaux mercato OM de ce mardi 26 août 2025 !

Plus que 3 jouers avant la fermeture du mercato lundi à 20h ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce vendredi : les rumeurs Zinchenko et Mainoo déjà à oublier ? Zhegova a un accord avec l’OM, Aguerd relancé ?

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Angel Gomes LOSC Libre CJ Egan-Riley Burnley Libre Facundo Medina Lens Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus Igor Paixão Feyenoord 30 + 5M€ PE Aubameyang AS Libre Tim Weah Juventus Prêt 1M€ + OA 14M€ Hamed Traoré Bournemouth Prêt avec OA de 7.5M€ + 50%

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Luis Henrique Inter 25M€ Chancel Mbemba – Libre Samuel Gigot Lazio 3.6M€ Luiz Felipe Ramos Rayo Libre Alexis Koum Valenciennes Prêt Amar Dedic Benfica Fin de prêt Salzbourg Pau Lopez Betis 4.5M€ OA Toluca Quentin Merlin Rennes 13M€ + 2 Valentin Rongier Rennes 5.5M€ + 2 Ismaël Koné Sassuolo Prêt 2.5M€ + 10M€ OA Faris Moumbagna Cremonese Prêt / 7M€