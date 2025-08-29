Zinchenko, Mainoo, Aguerd, Zhegrova… Les tableaux mercato OM de ce mardi 26 août 2025 !

Plus que 3 jouers avant la fermeture du mercato lundi à 20h ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce vendredi : les rumeurs Zinchenko et Mainoo déjà à oublier ? Zhegova a un accord avec l’OM, Aguerd relancé ?
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Angel Gomes
|LOSC
|Libre
|CJ Egan-Riley
|Burnley
|Libre
|Facundo Medina
|Lens
|Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus
|Igor Paixão
|Feyenoord
|30 + 5M€
|PE Aubameyang
|AS
|Libre
|Tim Weah
|Juventus
|Prêt 1M€ + OA 14M€
|Hamed Traoré
|Bournemouth
|Prêt avec OA de 7.5M€ + 50%
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Emerson Palmieri
|West Ham
|Libre
|Joel Ordonez
|Bruges
|30 + 3M€
|Edon Zhegrova
|LOSC
|20M€
|Nayef Aguerd
|West Ham
|22M€
|Kobbie Mainoo
|Man United
|Prêt
|Real Madrid
|Florentino Luis
|Benfica
|18M€
|Taras Mykhavko
|Dynamo Kiev
|15M€
|Saïmon Bouabré
|Monaco
|10M€
|Loïc Badé
|Seville
|30M€
|Endrick
|Real Madrid
|Prêt
|Ezequiel Fernandez
|Al-Qadsiah
|?
|Betis
|7M€
|LOSC
|Pablo Torre
|FC Barcelone
|8M€
|Giacomo Raspadori
|Naples
|40M€
|El Bilal Touré
|Atalanta
|10M€
|Aaron Anselmino
|Chelsea
|Prêt
|Evan Ndicka
|AS Roma
|20M€
|Yusuf Akçiçek
|Fenerbahçe
|20M€
|PSV
|28M€
|Naples
|Sacha Boey
|Bayern
|10M€
|Rangers
|Transfert
|LOSC
|Wolwerhampton
|Libre
|Mitchel Bakker
|Atalanta
|7M€
|Darío Osorio
|Midtjylland
|7M€
|Aymeric Laporte
|Al-Nassr
|20M€
|Dodô
|Fiorentina
|30M€
|Libre
|Monaco
|Jakub Kiwior
|Arsenal
|Prêt
|Benoit Badiashile
|Chelsea
|Prêt
|Lassine Sinayoko
|AJ Auxerre
|Transfert
|Jordan Henderson
|Ajax Amsterdam
|Transfert
|Ramy Bensebaïni
|Dortmund
|Transfert
|Johan Bakayoko
|PSV
|Transfert
|Sikou Niakaté
|Braga
|Transfert
|Oscar Mingueza
|Celta Vigo
|Transfert
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Luis Henrique
|Inter
|25M€
|Chancel Mbemba
|–
|Libre
|Samuel Gigot
|Lazio
|3.6M€
|Luiz Felipe Ramos
|Rayo
|Libre
|Alexis Koum
|Valenciennes
|Prêt
|Amar Dedic
|Benfica
|Fin de prêt Salzbourg
|Pau Lopez
|Betis
|4.5M€ OA Toluca
|Quentin Merlin
|Rennes
|13M€ + 2
|Valentin Rongier
|Rennes
|5.5M€ + 2
|Ismaël Koné
|Sassuolo
|Prêt 2.5M€ + 10M€ OA
|Faris Moumbagna
|Cremonese
|Prêt / 7M€
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Ismaël Bennacer
|Milan, Fiorentina, AS
|Fin de prêt
|Derek Cornelius
|Rangers
|Prêt avec OA
|Pol Lirola
|Pise, Sassuolo, Fiorentina
|4M€
|Azzedine Ounahi
|Girona
|11M€
|Leo Balerdi
|As Roma, Juve
|30M€
|Neal Maupay
|Genoa
|3M€
