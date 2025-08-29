Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Zinchenko, Mainoo, Aguerd, Zhegrova… Les tableaux mercato OM de ce mardi 26 août 2025 !
OM Actualités

Zinchenko, Mainoo, Aguerd, Zhegrova… Les tableaux mercato OM de ce mardi 26 août 2025 !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le
Tableaux Récap Mercato OM - Olympique de Marseille

Plus que 3 jouers avant la fermeture du mercato lundi à 20h ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025. 

 

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce vendredi : les rumeurs Zinchenko et Mainoo déjà à oublier ? Zhegova a un accord avec l’OM, Aguerd relancé ?

 

A lire : Mercato OM : Accord entre la potentielle 8e recrue et le club selon Fabrizio Romano !

ARRIVEES

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Angel Gomes LOSC Libre
CJ Egan-Riley Burnley Libre
Facundo Medina Lens Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus
Igor Paixão Feyenoord 30 + 5M€
PE Aubameyang AS Libre
Tim Weah Juventus Prêt 1M€ + OA 14M€
Hamed Traoré Bournemouth Prêt avec OA de 7.5M€ + 50%

 

 

 

Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Emerson Palmieri West Ham Libre
Joel Ordonez Bruges 30 + 3M€
Edon Zhegrova LOSC 20M€
Nayef Aguerd West Ham 22M€
Kobbie Mainoo Man United Prêt
Dani Ceballos Real Madrid
Florentino Luis Benfica 18M€
Taras Mykhavko Dynamo Kiev 15M€
Saïmon Bouabré Monaco 10M€
Loïc Badé Seville 30M€
Endrick Real Madrid Prêt
Ezequiel Fernandez Al-Qadsiah ?
Romain Perraud Betis 7M€ LOSC
Pablo Torre FC Barcelone 8M€
Giacomo Raspadori Naples 40M€
El Bilal Touré Atalanta 10M€
Aaron Anselmino Chelsea Prêt
Evan Ndicka
 AS Roma 20M€
Yusuf Akçiçek Fenerbahçe 20M€
Noa Lang PSV 28M€ Naples
Sacha Boey Bayern 10M€
Hamza Igamane Rangers Transfert LOSC
Semedo Wolwerhampton Libre
Mitchel Bakker Atalanta 7M€
Darío Osorio Midtjylland 7M€
Aymeric Laporte Al-Nassr 20M€
Dodô Fiorentina 30M€
Paul Pogba Libre Monaco
Jakub Kiwior Arsenal Prêt
Benoit Badiashile Chelsea Prêt
Lassine Sinayoko AJ Auxerre Transfert
Jordan Henderson Ajax Amsterdam Transfert
Ramy Bensebaïni Dortmund Transfert
Johan Bakayoko PSV Transfert
Sikou Niakaté Braga Transfert
Oscar Mingueza Celta Vigo Transfert

 

DÉPARTS

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Luis Henrique Inter 25M€
Chancel Mbemba Libre
Samuel Gigot Lazio 3.6M€
Luiz Felipe Ramos Rayo Libre
Alexis Koum Valenciennes Prêt
Amar Dedic Benfica Fin de prêt Salzbourg
Pau Lopez Betis 4.5M€ OA Toluca
Quentin Merlin Rennes 13M€ + 2
Valentin Rongier Rennes 5.5M€ + 2
Ismaël Koné Sassuolo Prêt 2.5M€ + 10M€ OA
Faris Moumbagna Cremonese Prêt / 7M€

 

 


Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Ismaël Bennacer Milan, Fiorentina, AS Fin de prêt
Derek Cornelius Rangers Prêt avec OA
Pol Lirola Pise, Sassuolo, Fiorentina 4M€
Azzedine Ounahi Girona 11M€
Leo Balerdi As Roma, Juve 30M€
Neal Maupay Genoa 3M€

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823