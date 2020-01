L’évolution de Thauvin, la série marseillaise, et une piste qui se dirige vers Bordeaux… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Le retour de Thauvin, la série impressionnante des marseillais, et un nom évoqué au poste de latéral gauche file à Bordeaux… Les 3 infos OM de ce jeudi !

OM : Thauvin, ça se précise…

Vu que l’OM est exsangue financièrement, André Villas-Boas espère juste conserver son effectif lors de ce mercato hivernal. Le coach attend ensuite comme recrue le retour de Florian Thauvin. L’ailier droit devrait reprendre la course cette semaine…

Opéré de la cheville en septembre dernier, Florian Thauvin pourrait faire son retour sur le terrain pour le déplacement à Lille (16 février) ou la réception du FC Nantes le weekend suivant. L’ailier olympien a repris la course sur tapis depuis le début du mois, il pourrait selon l’Equipe de ce jeudi refouler les pelouses en solo dès la fin de semaine. Le quotidien sportif explique que Flotov doit encore tester ses appuis avant de passer à une préparation physique adaptée…

J’espère donner les premières minutes à thauvin pour le 20 février, pour le match contre Nantes — Villas Boas

En conférence de presse, AVB avait donné le calendrier que devrait observer le champion du monde 2018.

« On reste toujours sur un retour mi-février. Fin janvier pour reprendre la course, début février pour commencer à l’introduire à l’entraînement. J’espère lui donner les premières minutes pour le 20 février, pour le match contre Nantes. C’est mon plan. Après, pour être à 100%, il faudra attendre les impacts de l’entraînement. Il sera à 100% début mars. Il doit voir son chirurgien le 30, il devrait donner son accord final. On y est allé tranquille avec lui donc on peut avancer. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse

OM : Quelle série !

L’OM vient d’enchainer trois mois sans perdre un seul match. Novembre, décembre et janvier sans une seule défaite au compteur. Une incroyable série orchestrée de main de maitre par André Villas-Boas !

La dernière défaite de l’OM remonte au 30 Octobre 2019, en Coupe de la Ligue à Monaco. Les hommes d’AVB venaient de prendre une correction 4-0 au Parc face au PSG et avaient affiché un visage bien inquiétant en principauté. Le technicien portugais avait misé gros sur la suite du calendrier et les réceptions de Lille et Lyon.

Pas une défaite en 3 mois !

Les deux victoires dans ce matches là ont lancé la machine. 6 victoire de suite en Ligue 1, et une seconde place à la trêve hivernale. Si l’OM a plus de mal à mettre en place son jeu en 2020, les joueurs ont passé 3 tours de Coupe de France et pris 4 points sur 6 en Ligue 1. Une superbe série que l’OM va devoir confirmer en février ou le calendrier sera tendu. En effet, les olympiens vont enchainer des déplacements à Bordeaux, Saint-Etienne, Lille et Nîmes avec au milieu les réceptions de Toulouse et Nantes. A la fin du mois, Villas-Boas en sera un peu plus sur ses possibilités de garder ou non cette seconde place en championnat…

Rumeur Mercato : Proposé à l’OM, ce latéral algérien gauche vers Bordeaux ?

L’OM ne sera pas, sauf grosse surprise, actif lors de ce mercato hivernal 2020. Pourtant les agents viennent toquer à la porte de Zubizarreta, sans succès. C’est le cas pour Naoufel Khacef, son profil pourrait par contre attirer le prochain adversaire des olympiens : Bordeaux…

Naoufel Khacef était annoncé à Rennes l’été dernier. Ce gaucher est lié avec le club algérien de NA Hussein Dey jusqu’en juin 2021. Selon FootMercato, l’international espoirs algérien aurait été « suggéré à la direction sportive du club ». Il peut aussi évoluer un cran plus haut, il n’a joué que 3 matches de championnat cette saison.

Naoufel Khacef vers Bordeaux ?

Selon France Football, Naoufel Khacef intéresse les Girondins de Bordeaux. Le jeune joueur pourrait être une cible concrète en cas de départ de Maxime Poundjé avant demain minuit. Un accord existerait même entre les deux clubs…

LE CHIFFRE : 19

C’est le nombre de matches joués par Jordan Amavi cette saison en Ligue 1. Le latéral gauche a débuté 17 de ces rencontres, il a marqué un but et donné une passe décisive. Il évolue sans réelle doublure depuis plus de deux ans maintenant…