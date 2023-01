Balerdi, Adarabioyo, Lirola… Les tableaux mercato OM de ce jeudi 12 janvier 2023

Alors que Malinovskyi est la première recrue hivernale, Balerdi et Giendouzi sont sollicités. Le mercato hivernal 2022 a ouvert depuis le dimanche 1 janvier 2023. Comme lors de chaque jour de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Pour l’instant trois départs ont été officialisés : Luis Suarez (Alméria / prêt avec OA), Isaak Touré (Auxerre / prêt) et Gerson (Flamengo / transfert). Malinosovskyi est la première recrue de ce mercato alors que Guendouzi serait en discussion avec Aston Villa et que l’Ajax essaye de convaincre Balerdi. Dans le même temps, Longoria aurait un oeil sur le défenseur anglais Adarabioyo.

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Ruslan Malinovskyi Atalanta Bergame Prêt (OA 10M€ + 2M€ bonus)

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Luis Suarez Almeria Prêt avec OA (9M€) Isaak Touré AJ Auxerre Prêt sans OA Gerson Flamengo 20M€ ? Oussama Targhalline HAC résiliation et % revente