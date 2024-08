Ligue 1 : Le pronostique de Lizarazu concernant l’OM !

Bixente Lizarazu s’est exprimé concernant l’effectif de Roberto De Zerbi. L’ancien joueur de l’OM pense que le club phocéen a ses chances, mais qu’il sera très difficile de surpasser le PSG.

Après une victoire écrasante face à Brest (1-5) et un match nul frustrant face à Reims (2-2), Bixente Lizarazu, champion du monde (1998) et d’Europe (2000) avec l’équipe de France puis reconverti en consultant sportif, a donné son avis sur l’Olympique de Marseille et sur son principal concurrent : le Paris Saint-Germain.

« Il va falloir que De Zerbi soit très bon »

Malgré un mercato estival fructueux du côté marseillais, Bixente Lizarazu voit le PSG décrocher le titre cette année. « Ce n’est pas simple lorsque l’on change autant de joueurs », explique l’ancien joueur de l’OM et du Bayern de Munich. « Le Bayer Leverkusen a été champion d’Allemagne la saison dernière, donc c’est possible, et l’OM doit y croire. Cependant, il va falloir que (Roberto) De Zerbi soit très bon avec cet effectif-là pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, je vois le PSG encore très bon cette saison. »

L’OM n’a aucune chance ?

Même après s’être imposé haut la main contre le Stade Brestois (1-5), l’Olympique de Marseille n’est pas considéré comme favori. Le Paris Saint-Germain a repris la première place du classement de Ligue 1, après avoir battu Montpellier à plate couture (6-0), vendredi dernier. Les hommes de Roberto De Zerbi sont donc relégués à la cinquième place, à la suite d’un match nul pourtant maîtrisé, face à Reims. L’OM a montré ses défaillances en début de seconde période, malgré les fulgurances de certains joueurs comme Mason Greenwood, Amine Harit, ou encore Quentin Merlin. Même si le titre échappe aux olympiens, ils sont tout de même dans la course pour réintégrer la Ligue des Champions.

