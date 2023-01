Malinovskyi, Amavi… Les tableaux mercato OM de ce mardi 10 janvier 2023

Milik vers un départ définitif, un 4e départ acté et Dieng vers la prolongation. Le mercato hivernal 2022 a ouvert depuis le dimanche 1 janvier 2023. Comme lors de chaque jour de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Pour l’instant trois départs ont été officialisés : Luis Suarez (Alméria / prêt avec OA), Isaak Touré (Auxerre / prêt) et Gerson (Flamengo / transfert). C’est officiel pour Malinovskyi, Amavi pourrait revenir à l’OM et repartir dans un club de Ligue 1 !

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Ruslan Malinovskyi Atalanta Bergame Prêt

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Luis Suarez Almeria Prêt avec OA (9M€) Isaak Touré AJ Auxerre Prêt sans OA Gerson Flamengo 20M€ ? Oussama Targhalline HAC résiliation et % revente