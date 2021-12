OM : Les tableaux mercato du mardi 28 décembre 2021

Le marché des transferts hivernal débute le samedi 1er janvier 2022 à 0h00 et se termine le lundi 31 janvier 2022 à 23h59. Comme lors de chaque de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatif des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille (officiel et rumeurs)

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. En ce mardi 28 décembre 2021, les principales informations concernent Boubacar Kamara avec un nouveau club qui veut s’attacher ses services… Anthony Martial dans le deal? Benedetto de retour en Argentine? Des pistes pour Amavi et Caleta-Car?

A lire aussi : Mercato OM : Caleta-Car proposé à un cador italien ?

A lire aussi : Mercato OM : Gerson convoité par un club de Premier League ?

Arrivées

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Néant

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Randal Kolo Muani Nantes fin de contrat en juin Bartuğ Elmaz. Galatasaray fin de contrat en juin Youcef Belaïli Libre gratuit Anthony Martial Manchester United Prêt

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Néant

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Boubacar Kamara AC Milan, Chelsea, Lazio,, Newcastle, Monaco, Séville, AS Roma, Manchester United 12-40M€