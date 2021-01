Et maintenant l’OM va enchainer une sacrée série de (gros) matches !

Incapable de battre les deux derniers de Ligue 1, l’OM va enchainer une série de gros matches en Ligue 1. Au menu : Lens, Monaco, Rennes, Paris ou encore Lyon…

André Villas-Boas attendait deux victoires et six points face aux deux derniers de Ligue 1 Dijon et Nîmes. C’est raté, ses hommes n’ont glané qu’un petit point lors de ces deux rencontres de Ligue 1. Deux faux pas qui éloignent l’OM du podium et qui obligent les marseillais à enchaîner les exploits lors des prochaines semaines. Car oui, le calendrier va se compliquer…

L’OM va commencer ce mercredi par le match en retard de la 9e journée face à Lens, enchaînera ensuite par Monaco et Rennes pour conclure ce mois de janvier. Et le mois de février sera du même acabit : avec Lens, Paris, Bordeaux puis Nice, Nantes et Lyon… On comprend pourquoi André Villas-Boas martèle lors de chaque conférence de presse qu’il sera fixé en mars…

A voir : Le calendrier complet de la saison 2020/2021 de l’OM