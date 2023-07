Payet, Maehle, Blanco… Les tableaux mercato OM de ce 21 juillet 2023

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille. Kondogbia a signé, Lodi aussi, Aubameyang arrive… Payet quitte l’OM !

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées : Après 9 ans de bons et loyaux services, Dimitri Payet s’en va ! Ruben Blanco lui se rapproche fortement d’un retour et Maehle pourrait débarquer à l’OM, 3 ans après son transfert raté !

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Geoffrey Kondogbia Atlético 8M€ Amine Harit Schalke 04 5M€ Renan Lodi Atlético 13M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Eric Bailly Manchester United Fin de prêt Nuno Tavares Arsenal Fin de prêt Ruben Blanco Celta Vigo Fin de prêt Issa Kaboré Manchester City Fin de prêt Sead Kolasinac Atalanta Bergame Libre Arek Milik Juve 8M€ Luis Suarez Alméria 8M€ Dimitri Payet ? Gratuit