Lopy, Osorio, Bitello, Arribas…Les tableaux mercato de ce 11 juillet 2023

Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille. Maintenant que Marcelino est le nouveau coach de l’OM, le recrutement va s’accélérer !

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées : L’OM surveille plusieurs jeunes, dont le Rémois Dion Lopy et Sergio Arribas du Real Madrid. Pablo Longoria est aussi à l’affut des deux cracks sud-américains Bitello et Osorio.

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Geoffrey Kondogbia Atlético 8M€ Amine Harit Schalke 04 5M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Eric Bailly Manchester United Fin de prêt Nuno Tavares Arsenal Fin de prêt Ruben Blanco Celta Vigo Fin de prêt Issa Kaboré Manchester City Fin de prêt Sead Kolasinac Atalanta Bergame Libre