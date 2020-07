OM : Les TABLEAUX actualisés du MERCATO (01/07/2020)

Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce mardi 30 juin 2020 en plusieurs tableaux…

Le mercato estival franco-français a officiellement ouvert ses portes depuis le lundi 8 juin. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Mardi, l’OM a levé l’option d’achat d’Alvaro et a officialisé les prolongations de contrat de Ake et Perrin. Enfin, mercredi, Pape Gueye est devenu la première recrue du mercato estival marseillais…