OM : Les tableaux mercato de ce dimanche 2 janvier 2022

Le marché des transferts hivernal s’est ouvert hier à 0h00 et il se terminera le lundi 31 janvier 2022 à 23h59. Comme lors de chaque de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatif des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille (officiel et rumeurs)

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. En ce dimanche 2 janvier 2022, les principales rumeurs tournent autour du profil de Valentin Castellanos, attaquant argentin et meilleur buteur de MLS la saison passée…

A lire aussi : Mercato : L’OM se positionne sur le meilleur buteur de MLS ?



A lire aussi : Mercato : Et si Unaï Emery permettait à l’OM de réaliser un énorme coup en défense ?

Arrivées

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Néant

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Néant

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Boubacar Kamara AC Milan, Chelsea, Lazio,, Newcastle, Monaco, Séville, AS Roma, Manchester United 12-40M€