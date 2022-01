Kamara, Dieng… Les tableaux mercato de ce jeudi 6 janvier 2022

Le marché des transferts hivernal va durer un mois. Il s’est ouvert le samedi 1er janvier et il se terminera le lundi 31 janvier 2022 à 23h59. Comme lors de chaque de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatif des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille (officiel et rumeurs).

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. En ce jeudi 6 janvier 2022, les principales rumeurs tournent autour de la suite après le départ d’Amavi. Kamara ne devrait pas aller à la Roma, une offre de 18M€ pourrait arriver pour Dieng…

Arrivées

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Jordan Amavi OGC Nice Prêt

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Néant

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Boubacar Kamara AC Milan, Chelsea, Lazio,, Newcastle, Monaco, Séville, AS Roma, Manchester United 12-40M€