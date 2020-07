OM : Les TABLEAUX mercato actualisés (10/07/2020)

Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce vendredi 10 juillet 2020 en plusieurs tableaux…

Le mercato estival franco-français a officiellement ouvert ses portes depuis le lundi 8 juin et se referme aujourd’hui. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. La semaine dernière, l’OM a levé l’option d’achat d’Alvaro et a officialisé les prolongations de contrat de Ake et Perrin. Pape Gueye est devenu la première recrue du mercato estival marseillais. Côté départs, deux minots du centre de formation ont quitté le club…