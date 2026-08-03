Kebbal, Aguerd, De Lange… Les tableaux mercato OM de ce lundi 3 août 2026 !

L’OM cherche toujours à exfiltrer de gros salaires, mais quelques pistes sont évoquées côté arrivées… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. L’OM serait bien intéressé par Kebbal, Aguerd vers le Qatar et De Lange pourrait rester…
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ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Ilan Kebbal
|PFC
|10M€
|Marcin Bulka
|Neom
|16M€
|Saël Kumbedi
|Wolfsbourg
|10M€
|Guillaume Restes
|TFC
|15M€
|Franco Mastantuono
|Real Madrid
|Prêt
|Moris Valinčić
|Dinamo Zagreb
|5M€
|Martin Terrier
|Bayer Leverkusen
|20M€
|Jean-Clair Todibo
|West Ham
|Prêt
|Lautaro Rivero
|River
|10M€
|Bilal Touré
|Atalanta
|Prêt
|Raúl Asencio
|Real Madrid
|Prêt OA 15M€
|Rafik Belghali
|Hellas Verone
|Prêt avec OA 13M€
|Rennes
|Prêt
|Santander
|Djibril Sidibé
|libre
|0
|Keito Nakamura
|Reims
|15M€
|Sport Recife
|Cruzeiro
|Haissem Hassan
|Mundo Deportivo
|12M€
|Hidemasa Morita
|Libre
|–
|Zinedin Smajlovic
|Sandefjord
|6M€
|Leon Goretzka
|Bayern Munich
|Libre
|Roony Bardghji
|FC Barcelone
|Prêt
|Arsène Kouassi
|FC Lorient
|12M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Benjamin Pavard
|Inter
|Fin du prêt
|Arthur Vermeeren
|RB Leipzig
|Fin du prêt
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Fin du prêt
|Bilal Nadir
|Fin de contrat
|Mason Greenwood
|Fener
|24M€
|Hamed Junior Traoré
|Genoa
|Prêt 2M€ + OA 8M€
|Pierre-Emerick Aubameyang
|La Corogne
|1.5M€
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Igor Paixão
|Leeds
|30M€
|Geronimo Rulli
|Manchester City
|3.5M€
|Facundo Medina
|River Plate, Lerverkusen
|25M€
|Nayef Aguerd
|Al Saad, Rennes
|15M€
|Amine Gouiri
|Napoli, Fenerbahçe
|28M€
|Quinten Timber
|As Roma, PL
|20M€
|Jeffrey De Lange
|Eredivisie
|2.5M€
|Pierre-Emile Højbjerg
|Milan AC
|10M€
|Leonardo Balerdi
|Atlético Madrid. La Juventus Turin, l’AS Rome, Nottingham Forest…
|20M€
|Bamo Méité
|Lille
|7M€
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