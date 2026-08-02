Kumbedi, Bulka, Touré… Les tableaux mercato OM de ce dimanche 2 août 2026 !

L’OM cherche toujours à exfiltrer de gros salaires, mais quelques pistes sont évoquées côté arrivées… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. L’OM aimerait s’offrir l’ancien lypnnais Kumbedi, le portier Bulka malgré son gros salaire et ne serait plus dans le coup pour Bilal Touré… Il devrait filer à Parme.

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ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Marcin Bulka Neom 16M€ Saël Kumbedi Wolfsbourg 10M€ Guillaume Restes TFC 15M€ Franco Mastantuono Real Madrid Prêt Moris Valinčić

Dinamo Zagreb 5M€ Martin Terrier Bayer Leverkusen 20M€ Jean-Clair Todibo West Ham Prêt Lautaro Rivero River 10M€ Bilal Touré Atalanta Prêt Raúl Asencio

Real Madrid Prêt OA 15M€ Rafik Belghali Hellas Verone Prêt avec OA 13M€ Yassir Zabiri Rennes Prêt Santander Djibril Sidibé libre 0 Keito Nakamura Reims 15M€ Zé Lucas Sport Recife Cruzeiro Haissem Hassan Mundo Deportivo 12M€ Hidemasa Morita Libre – Zinedin Smajlovic

Sandefjord 6M€ Leon Goretzka Bayern Munich Libre Roony Bardghji FC Barcelone Prêt Arsène Kouassi FC Lorient 12M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Benjamin Pavard Inter Fin du prêt Arthur Vermeeren RB Leipzig Fin du prêt Ethan Nwaneri Arsenal Fin du prêt Bilal Nadir Fin de contrat Mason Greenwood Fener 24M€ Hamed Junior Traoré Genoa Prêt 2M€ + OA 8M€ Pierre-Emerick Aubameyang La Corogne 1.5M€