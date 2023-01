Moffi, Gueye, Dieng… Les tableaux mercato OM de ce mardi 24 janvier 2023

Le feuilleton Terem Moffi est lancé, Dieng est aussi annoncé dans le deal. Le mercato hivernal 2022 a ouvert depuis le dimanche 1 janvier 2023. Comme lors de chaque jour de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Pour l’instant trois départs ont été officialisés : Luis Suarez (Alméria / prêt avec OA), Isaak Touré (Auxerre / prêt) et Gerson (Flamengo / transfert). Malinosovskyi est la première recrue de ce mercato, quel va être la seconde recrue? Terem Moffi est sollicité et l’OM aurait même trouvé un accord incluant Bamba Dieng. Cependant les deux joueurs n’ont pas donné leur accord.

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Ruslan Malinovskyi Atalanta Bergame Prêt (OA 10M€ + 2M€ bonus)

DÉPARTS