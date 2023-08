Sanchez, Malinovskyi, Mbemba… Les tableaux mercato OM de ce 4 août 2023

Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille. L’OM va-t-il encore recruter ? Sanchez a enfin pris sa décision et Malinovskyi et Mbemba poussé vers la sortie ?

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Est-ce que d’autres joueurs devrait arriver à l’Olympique de Marseille ? Sanchez a fait son choix. Plusieurs joueurs sur le départ ?

DÉPARTS