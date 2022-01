Kolasinac, Touré, Benedetto… Les tableaux mercato de ce mardi 18 janvier 2022

L’OM officialisé deux recrues. Le mercato hivernal s’est ouvert le samedi 1er janvier et il se terminera le lundi 31 janvier 2022 à 23h59. Comme lors de chaque de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille (officiel et rumeurs).

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. En ce mardi 18 janvier 2022 les principales informations sont l’arrivée de Kolasinac est arrivé à Marseille et a été officialisé par le club, le salaire de Kamara et la piste Touré…

ARRIVÈES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Cedric Bakambu Sans club Libre Sead Kolasinac Arsenal Libre

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Jordan Amavi OGC Nice Prêt

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Dario Benedetto Boca 4M€ Boubacar Kamara AC Milan, Chelsea, Lazio,, Newcastle, Monaco, Séville, AS Roma, Manchester United, Leeds, West Ham 12-40M€