OM : Les TABLEAUX du mercato actualisés (25/07/2020)

Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce samedi 25 juillet 2020 en plusieurs tableaux…

Le mercato estival franco-français s’est refermé le 10 juillet. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. L’OM a levé l’option d’achat d’Alvaro et a officialisé les prolongations de contrat de Ake et Perrin. De plus, 2 recrues sont arrivées : Pape Gueye et Leonardo Balerdi.

Du côté départ, la probabilité de voir Maxime Lopez partir a augmenté. Le minot semble proche de rejoindre le FC Séville, pour une somme comprise en 10 et 12 millions d’euros. Ça serait le 3ème départ de l’effectif phocéen après ceux des jeunes Isaac Lihadji (Lille) et Niels Nkounkou (Everton) tout deux partis libres.