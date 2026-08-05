Ozoh, Aguerd, Paixao… Les tableaux mercato OM de ce mercredi 5 août 2026 !

L’OM cherche toujours à exfiltrer de gros salaires, mais quelques pistes sont évoquées côté arrivées… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce mercredi, la piste Ozoh est évoquée, Aguerd pourrait filer en Liga, un doute existe pour Paixao…

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ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Benjamin Pavard Inter Fin du prêt Arthur Vermeeren RB Leipzig Fin du prêt Ethan Nwaneri Arsenal Fin du prêt Bilal Nadir Fin de contrat Mason Greenwood Fener 24M€ Hamed Junior Traoré Genoa Prêt 2M€ + OA 8M€ Pierre-Emerick Aubameyang La Corogne 1.5M€