Bakambu, Alvaro… Les tableaux mercato de ce mardi 11 janvier 2022

Le marché des transferts hivernal va durer un mois. Il s’est ouvert le samedi 1er janvier et il se terminera le lundi 31 janvier 2022 à 23h59. Comme lors de chaque de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatif des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille (officiel et rumeurs).

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. En ce mardi 11 janvier 2022, les principales informations concernent les grosses avancées dans le dossier Bakambu. Alvaro Gonzalez serait intéressé par le FC Valence…

Arrivées

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Jordan Amavi OGC Nice Prêt

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Néant

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Boubacar Kamara AC Milan, Chelsea, Lazio,, Newcastle, Monaco, Séville, AS Roma, Manchester United, Leeds, West Ham 12-40M€