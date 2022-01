Caleta Car, Milik, Luis Henrique… Les tableaux mercato de ce dimanche 24 janvier 2022

Va-t-il y avoir un départ de plus à l’OM avant la fermeture du mercato hivernal le lundi 31 janvier 2022 à 23h59. Comme lors de chaque de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille (officiel et rumeurs).

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Au programme ce lundi 24 janvier, West Ham vise Caleta Car, Luis Henrique a des touches au brésil mais ne compte pas bouger. Milik vers la Fiorentina ?

ARRIVÈES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Cedric Bakambu Sans club Libre Sead Kolasinac Arsenal Libre

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Jordan Amavi OGC Nice Prêt Dario Benedetto Boca Juniors 3,5M€

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Boubacar Kamara AC Milan, Chelsea, Lazio, Newcastle, Monaco, Séville, AS Roma, Manchester United, Leeds, West Ham, Aston Villa 12-40M€