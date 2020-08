OM : Les TABLEAUX du mercato actualisés (04/08/2020)

Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce mardi 04 août 2020 en plusieurs tableaux…

Le mercato estival franco-français s’est refermé le 10 juillet. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Pour le moment, l’OM a levé l’option d’achat d’Alvaro et officialisé les prolongations de contrat de Ake et Perrin. Deux recrues sont également arrivées : Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Les rumeurs d’arrivées se multiplient avec par exemple Scamacca ou Cuisance…

Côté départ, Florian Thauvin va sans doute recevoir des offres d’ici à la fin du mercato. Et le départ de Maxime Lopez à Séville prend du plomb dans l’aile. Le club Andalou explore d’autres pistes au milieu et pourrait faire revenir Ivan Rakitic.