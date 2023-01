Vitinha, AMAVI, Konrad, Gueye… Les tableaux mercato OM de ce lundi 30 janvier 2023

Ounahi est marseillais, Gueye va être prêté et Vitinha est visé. Comme lors de chaque jour de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Pour l’instant trois départs ont été officialisés : Luis Suarez (Alméria / prêt avec OA), Isaak Touré (Auxerre / prêt) et Gerson (Flamengo / transfert). Malinosovskyi est la première recrue de ce mercato, quel va être la troisième recrue? Ounahi a été officialisé, Gueye devrait filer à Séville et la piste Vitinha prend de l’ampleur ! Konrad a plusieurs options, ça se complique pour Amavi…

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les dernières infos concernant Vitinha (et un plan B) !A LIRE AUSSI : Mercato OM : Proposé en France… les 3 nouvelles options pour Konrad !

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Ruslan Malinovskyi Atalanta Bergame Prêt (OA 10M€ + 2M€ bonus) Azzedine Ounahi Angers 8M€ + 2M€ de bonus

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Luis Suarez Almeria Prêt avec OA (9M€) Isaak Touré AJ Auxerre Prêt sans OA Gerson Flamengo 20M€ ? Oussama Targhalline HAC résiliation et % revente Salim Ben Seghir VA Prêt Bamba Dieng Lorient 8M€ + 2M€