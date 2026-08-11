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Maupay, Gill, Gudmundsson… Les tableaux mercato OM de ce mardi 11 aout 2026 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’OM cherche toujours à exfiltrer ses gros salaires, les premières pistes sont évoquées côté arrivées… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026. 

 

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce mardi, les piste Gill et Gudmundsson sont évoquées, Cornelius et Maupays sont visés…

 

A lire : Mercato OM : Un grand d’Europe sur Ounahi, une belle somme en vue pour Marseille ?

 

ARRIVEES

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert

 

 

 

Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Albert Gudmundsson
 Fiorentina 12M€
Orlando Gill San Lorenzo 7M€
Michele Di Gregorio
 Juventus 10M€
Josh Doig Sassuolo 5M€
David Ozoh Crystal Palace 6M€
Alidu Seidu Rennes 10M€
Noah Atubolu  Fribourg 15M€
Ilan Kebbal PFC 10M€
Marcin Bulka Neom 15M€
Saël Kumbedi Wolfsbourg 10M€
Guillaume Restes TFC 15M€
Franco Mastantuono Real Madrid Prêt
Moris Valinčić
 Dinamo Zagreb 5M€
Martin Terrier Bayer Leverkusen 20M€
Jean-Clair Todibo West Ham Prêt
Lautaro Rivero River 10M€
Bilal Touré Atalanta Prêt
Raúl Asencio
 Real Madrid Prêt OA 15M€
Rafik Belghali Hellas Verone Prêt avec OA 13M€
Yassir Zabiri Rennes Prêt Santander
Djibril Sidibé libre 0
Keito Nakamura Reims 15M€
Zé Lucas Sport Recife Cruzeiro
Haissem Hassan Mundo Deportivo 12M€
Hidemasa Morita Libre
Zinedin Smajlovic
 Sandefjord 6M€
Leon Goretzka Bayern Munich Libre
Roony Bardghji FC Barcelone Prêt
Arsène Kouassi FC Lorient 12M€

 

DÉPARTS

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Benjamin Pavard Inter Fin du prêt
Arthur Vermeeren RB Leipzig Fin du prêt
Ethan Nwaneri Arsenal Fin du prêt
Bilal Nadir Fin de contrat
Mason Greenwood Fener 24M€
Hamed Junior Traoré Genoa Prêt 2M€ + OA 8M€
Pierre-Emerick Aubameyang La Corogne 1.5M€

 

 


Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Neal Maupay PL 4M€
Derek Cornelius Lecce 4M€
Igor Paixão Leeds, Aston Villa 30M€
Geronimo Rulli Manchester City 3.5M€
Facundo Medina Lerverkusen 25M€
Nayef Aguerd Al Saad, Real Sociedad 15M€
Amine Gouiri Napoli, Fenerbahçe 28M€
Quinten Timber As Roma, PL 20M€
Jeffrey De Lange
 Eredivisie 2.5M€
Pierre-Emile Højbjerg Milan AC, Newcastle 10M€
Leonardo Balerdi Atlético Madrid. La Juventus Turin, l’AS Rome, Nottingham Forest… 20M€
Bamo Méité Lille 7M€

 

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