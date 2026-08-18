Mmadi, Todibo, Balerdi, Michele Di Gregorio… Les tableaux mercato OM de ce mardi 18 aout 2026 !

L’OM cherche toujours à exfiltrer ses gros salaires, les arrivées sont en stand by… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. ça avance pour Todibo, Balerdi proposé à Fulham, Michele Di Gregorio se rapproche ? Mmadi visé par Utrecht…
A lire : Mercato OM : Un grand d’Europe sur Ounahi, une belle somme en vue pour Marseille ?
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Justin Njinmah
|Werder
|10M€
|Jean-Clair Todibo
|West Ham
|Prêt
|Albert Gudmundsson
|Fiorentina
|12M€
|Orlando Gill
|San Lorenzo
|7M€
|Michele Di Gregorio
|Juventus
|10M€
|Josh Doig
|Sassuolo
|5M€
|David Ozoh
|Crystal Palace
|6M€
|Alidu Seidu
|Rennes
|10M€
|Noah Atubolu
|Fribourg
|15M€
|Ilan Kebbal
|PFC
|10M€
|Marcin Bulka
|Neom
|15M€
|Saël Kumbedi
|Wolfsbourg
|10M€
|Guillaume Restes
|TFC
|15M€
|Franco Mastantuono
|Real Madrid
|Prêt
|Moris Valinčić
|Dinamo Zagreb
|5M€
|Martin Terrier
|Bayer Leverkusen
|20M€
|Lautaro Rivero
|River
|10M€
|Bilal Touré
|Atalanta
|Prêt
|Raúl Asencio
|Real Madrid
|Prêt OA 15M€
|Rafik Belghali
|Hellas Verone
|Prêt avec OA 13M€
|Rennes
|Prêt
|Santander
|Djibril Sidibé
|libre
|0
|Keito Nakamura
|Reims
|15M€
|Sport Recife
|Cruzeiro
|Haissem Hassan
|Mundo Deportivo
|12M€
|Hidemasa Morita
|Libre
|–
|Zinedin Smajlovic
|Sandefjord
|6M€
|Leon Goretzka
|Bayern Munich
|Libre
|Roony Bardghji
|FC Barcelone
|Prêt
|Arsène Kouassi
|FC Lorient
|12M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Benjamin Pavard
|Inter
|Fin du prêt
|Arthur Vermeeren
|RB Leipzig
|Fin du prêt
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Fin du prêt
|Bilal Nadir
|Fin de contrat
|Mason Greenwood
|Fener
|24M€
|Hamed Junior Traoré
|Genoa
|Prêt 2M€ + OA 8M€
|Pierre-Emerick Aubameyang
|La Corogne
|1.5M€
|Facundo Medina
|Lerverkusen
|25M€
|Geronimo Rulli
|Manchester City
|3,5M€
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Neal Maupay
|PL
|4M€
|Derek Cornelius
|Lecce
|4M€
|Igor Paixão
|Leeds, Aston Villa
|30M€
|Nayef Aguerd
|Al Saad,
|15M€
|Amine Gouiri
|Napoli, Fenerbahçe
|28M€
|Quinten Timber
|As Roma, PL
|20M€
|Jeffrey De Lange
|Eredivisie
|2.5M€
|Pierre-Emile Højbjerg
|Milan AC,
|10M€
|Leonardo Balerdi
|Atlético Madrid. La Juventus Turin, l’AS Rome, Nottingham Forest…
|20M€
|Tadjidine Mmadi
|Utrecht
|5M€
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