OM : Les TABLEAUX du mercato actualisés (15/08/2020)

Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce samedi 15 août 2020 en plusieurs tableaux…

Le mercato estival franco-français s’est refermé le 10 juillet. La deuxième session a ouvert

ce samedi 15 août !

Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Côté départ, Maxime Lopez est tombé d’accord avec le FC Séville, et il pourrait être le premier départ majeur de cette intersaison. Le club andalou doit encore s’entendre avec l’OM sur une indemnité de transfert. Dans le sens des arrivées, Leonardo Balerdi et Pape Gueye ont signé. Et le club est toujours en quête d’un attaquant, et d’un latéral gauche supplémentaire.