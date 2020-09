OM : Les TABLEAUX du mercato actualisés (12/09/2020)

Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce samedi 12 septembre 2020 en plusieurs tableaux…

Le mercato estival a (ré)ouvert ses portes depuis le 15 août et fermera ses portes le 5 octobre. Le mercato de l’OM est toujours aussi calme. Le club désire un attaquant, et devrait disposer de 7 à 10 millions d’euros pour l’acheter. Et comme André Villas-Boas l’a encore répété, ça ne sera pas Mbaye Niang ! Le club travaille sur d’autres pistes, dont celle l’attaquant du Club Bruges Emmanuel Dennis. Ce samedi, une rumeur menant à Keita Baldé est parvenue d’Italie.

Dans le sens des départs, rien de neuf, les noms de Maxime Lopez, Koatas Mitroglou et Kevin Strootman sont évoqués. Mais aucun prétendant sérieux ne s’est encore manifesté…

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Pape Gueye HAC Libre Leonardo Balerdi Dortmund Prêt avec OA (14M€) Yuto Nagatomo Galatasaray Libre Yohann Pelé OM Prolongation de contrat jusqu’en 2021 Dimitri Payet OM Prolongation de contrat jusqu’en 2024 Alvaro Gonzalez OM Option d’achat levée. Contrat de trois ans Lucas Perrin OM Prolongation 2024 Marley Ake OM Prolongation 2024 Steve Mandanda OM Prolongation 2024

Départs