Touré, Isidor, Guendouzi… Les tableaux mercato OM à 2 jours de la clôture !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille. Un nouveau club intéressé par Isaak Touré. Isidor attend un accord avec Moscou pour venir. Et Guendouzi s’en va pour une petite somme.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Isaak Touré pourrait partir. Guendouzi transféré pour un faible montant. Et Isidor attends un accord entre l’OM et le Lokomotiv pour venir.

DÉPARTS