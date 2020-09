OM : Les tableaux du mercato actualisés (15/09/2020)

Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce mardi 15 septembre 2020 en plusieurs tableaux…

Le mercato estival a (ré)ouvert ses portes le 15 août dernier et touchera à sa fin le 5 octobre prochain. Côté arrivées, le club désire toujours un attaquant, et devrait disposer de 7 à 10 millions d’euros pour l’acheter. Ce mardi, Foot Mercato avance que le dernier deuxième de Ligue 1 lorgnerait sur l’attaquant suisse Christopher Lungoyi (20 ans). Cet international U20 évolue sous le maillot de Lugano, en Super League (D1 suisse). La saison dernière, Lungoyi a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en 12 apparitions en championnat. Samedi, une rumeur menant à Keita Baldé est parvenue d’Italie.

Dans le sens des départs, rien de neuf, les noms de Maxime Lopez, Kostas Mitroglou et Kevin Strootman sont toujours évoqués. Mais aucun prétendant sérieux ne s’est encore manifesté. Reste à savoir si la prestation de Lopez face au PSG va faire changer d’avis AVB…

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Pape Gueye HAC Libre Leonardo Balerdi Dortmund Prêt avec OA (14M€) Yuto Nagatomo Galatasaray Libre Yohann Pelé OM Prolongation de contrat jusqu’en 2021 Dimitri Payet OM Prolongation de contrat jusqu’en 2024 Alvaro Gonzalez OM Option d’achat levée. Contrat de trois ans Lucas Perrin OM Prolongation 2024 Marley Ake OM Prolongation 2024 Steve Mandanda OM Prolongation 2024

Départs