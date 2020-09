OM : Les tableaux du mercato actualisés du 23/09/2020 (avec du Brésilien dedans)

Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce mercredi 23 septembre 2020 en plusieurs tableaux. L’OM en mode Do Brazil !

Le mercato estival a (ré)ouvert ses portes le 15 août dernier et prendra fin le 5 octobre prochain. Côté arrivées, le club souhaite recruter un attaquant. Et ce dimanche, au sortir du match nul des Olympiens (1-1) face au LOSC, André Villas-Boas a annoncé l’arrivée d’une « pépite ». Et cette nouvelle recrue n’est autre que Luis Henrique, ailier de 18 ans de Botafogo, au Brésil. Le prodige est attendu dans les locaux marseillais dans les prochaines heures pour signer son contrat. L’opération avoisinerait les 12 M€ selon Téléfoot.

Un autre attaquant devrait suivre le chemin de Luis Henrique à l’OM. Il s’agit de Marcos Paulo, un vrai 9 cette fois-ci. Le club français négocierait avec Fluminense pour enrôler cet autre prometteur brésilien. La transaction serait quasiment identique à celle du joueur de Botafogo. Décidément, c’est Do Brazil à l’OM !

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Pape Gueye HAC Libre Leonardo Balerdi Dortmund Prêt avec OA (14M€) Yuto Nagatomo Galatasaray Libre Yohann Pelé OM Prolongation de contrat jusqu’en 2021 Dimitri Payet OM Prolongation de contrat jusqu’en 2024 Alvaro Gonzalez OM Option d’achat levée. Contrat de trois ans Lucas Perrin OM Prolongation 2024 Marley Ake OM Prolongation 2024 Steve Mandanda OM Prolongation 2024

