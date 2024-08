Wahi, Ngapandouetbu… Les tableaux mercato OM de ce mercredi 14 août 2024 !

Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, le mercredi 14 août 2024. Wahi a signé jusqu’en 2029 et Ngapandouetnbu prêté un an au Nîmes Olympique !

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Depuis le 10 juin 2024, l’ouverture est officialisée !

ARRIVÉES

DÉPARTS