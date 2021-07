Saliba, Zuber, Kamara, Lirola… les tableaux mercato OM de ce jeudi 15/07/2021 !

L’OM compte déjà six recrues estivales. Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux (officiel et rumeurs) de ce mardi 13 juillet 2021…

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées.

Luan Peres s’est officiellement engagé avec l’OM pour les quatre prochaines saison.

Arrivées

Justin Kluivert AS Rome 15M€

Christian Joel Sporting Gijón 2,4M€

Andreaw Gravillon Inter Milan 6M€(TM)

Aihen Munoz Real Sociedad 6M€ Matheus Pereira West Bromwich Albion 15M€ Lucas Olaza Boca Juniors 6M€ (TM)

Suat Serdar Schalke 04 11M€ (TM)

David Luiz Libre 0M€ Rafael Leao AC Milan Prêt OA 25M€

Alessio Cragno Cagliari 25M€

Luiz Gustavo Fenerbahçe SK 4M€(TM)

Loïc Badé RC Lens 20M€ Rennes

Milos Veljkovic Werder Breme 4,5M€(TM)

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Florian Thauvin Tigres Libre Valère Germain Libre Yohann Pelé Libre Yuto Nagatomo Libre Christopher Rocchia Dijon Libre Saif-Eddine Khaoui Libre Michael Cuisance Bayern Munich Fin de prêt Olivier Ntcham Libre Fin de prêt

Hiroki Sakai Urawa Red Diamonds Libre Kevin Strootman Cagliari Prêt Lucas Perrin Strasbourg Prêt avec OA (1,2M€)

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Nemanja Radoniic Herta, Benfica 10M€ Dario Benedetto Elche, MLS, Boca Boubacar Kamara AC Milan, Chelsea, Lazio, Atalanta, Newcastle, Monaco 12-40M€

Duje Caleta Car West Ham, AC Milan 20M€