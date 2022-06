Sanchez, Lenglet, Mandanda… Les tableaux mercato de ce vendredi 17 juin 2022

Le mercato estival 2022 est ouvert depuis une semaine. Les rumeurs s’accumulent autour de l’OM. Comme lors de chaque jour de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Au programme ce vendredi 17 juin : le retour de la rumeur Alexis Sanchez, encore une info entre le FC Barcelone et l’OM avec Clément Lenglet et enfin Mandanda serait en contact avec Génésio.

ARRIVÉES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Kevin Strootman Cagliari Retour de prêt Nemanja Radonjic Benfica Retour de prêt Jordan Amavi Nice Retour de prêt Samuel Gigot Spartak Moscou Libre

DÉPARTS