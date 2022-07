Clauss, Bakayoko, Harit … Les tableaux mercato OM de ce mercredi 13 juillet 2022

Le mercato estival 2022 est ouvert depuis presque un mois. L’OM a officiellement fait signer 2 recrues (Gigot et Touré) et changé de coach. Plusieurs départs viennent de se concrétiser (Mandanda, Radonjic). Comme lors de chaque jour de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Au programme de ce mercredi 13 juillet : Bakayoko ne pense pas à l’OM, Harit toujours dans la tête de Longoria? Clauss, le RC Lens en veut 15M€…

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Kevin Strootman Cagliari Retour de prêt Nemanja Radonjic Benfica Retour de prêt Jordan Amavi Nice Retour de prêt Samuel Gigot Spartak Moscou Libre Isaak Touré HAC 5.5 + 2M€ François Régis Mughe Brasseries du Cameroun Libre Bartuğ Elmaz Galatasaray Libre Jelle Van Neck FC Bruges Libre

DÉPARTS